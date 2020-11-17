Число заболевших коронавирусом в Курске на 17 ноября составило 13 274 человек

Всего выписано 9896 (+87) пациентов Фото: Из архива "КП".

По данным оперативного штаба на 7:30 17 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 13274 (+151) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1358 человек, на ИВЛ – 113 (11 – инвазивная, 102 – неинвазивная). Всего выписано 9896 (+87) пациентов. На сегодняшний день скончались 153 (+4; мужчины 48, 54 и 72 года, женщина 67 лет) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +79

Беловский +26

г. Рыльск +12

Пристенский +6

Рыльский +6

Конышевский +4

Медвенский +4

г. Фатеж +4

Глушковский +3

Кореневский +1

Курчатовский +1

г. Льгов +1

г. Суджа +1

Суджанский +1

Фатежский +1

г. Железногорск +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.