Число заболевших коронавирусом в Курске на 17 ноября составило 13 274 человек

Всего выписано 9896 (+87) пациентов
Фото: Из архива "КП".
По данным оперативного штаба на 7:30 17 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 13274 (+151) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1358 человек, на ИВЛ – 113 (11 – инвазивная, 102 – неинвазивная). Всего выписано 9896 (+87) пациентов. На сегодняшний день скончались 153 (+4; мужчины 48, 54 и 72 года, женщина 67 лет) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +79
Беловский +26
г. Рыльск +12
Пристенский +6
Рыльский +6
Конышевский +4
Медвенский +4
г. Фатеж +4
Глушковский +3
Кореневский +1
Курчатовский +1
г. Льгов +1
г. Суджа +1
Суджанский +1
Фатежский +1
г. Железногорск +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.