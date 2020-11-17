Под Курском в гараже сгорели автомобиль и мотоцикл

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

17 ноября в Службу спасения по Курской области поступило сообщение о возгорании гаража во Льгове на улице Примакова. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 05:50, ликвидировали в 05:55. В гараже площадью 35 квадратов обрушилась кровля, полностью сгорели автомобиль и мотоцикл, личные вещи.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.