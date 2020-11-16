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Режим повышенной готовности в Курске: загсы работают с ограничениями

В церемонии бракосочетания принимают участие только молодожены
Яна ШЕЛЕСТ
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Церемония проходит в торжественной обстановке, но при участии только молодоженов

Церемония проходит в торжественной обстановке, но при участии только молодоженов

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В загсах Курской области в связи с коронавирусом действуют ограничения по количеству гостей на регистрации брака. Церемония проходит в торжественной обстановке, но при участии только молодоженов.

Кроме того, приостановлены массовые мероприятия, связанные с торжественной регистрацией рождения детей, чествованием юбилейных супружеских пар.

Заявления на регистрацию брака, рождения органы ЗАГС принимают как через портал госуслуг, так и по предварительной записи по телефонам, указанным на сайтах администраций муниципальных образований.