Режим повышенной готовности в Курске: загсы работают с ограничениями

Церемония проходит в торжественной обстановке, но при участии только молодоженов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В загсах Курской области в связи с коронавирусом действуют ограничения по количеству гостей на регистрации брака. Церемония проходит в торжественной обстановке, но при участии только молодоженов.

Кроме того, приостановлены массовые мероприятия, связанные с торжественной регистрацией рождения детей, чествованием юбилейных супружеских пар.

Заявления на регистрацию брака, рождения органы ЗАГС принимают как через портал госуслуг, так и по предварительной записи по телефонам, указанным на сайтах администраций муниципальных образований.