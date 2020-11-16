В Курчатове по Курском строят путепровод

Завершить строительство планируется в декабре текущего года

Под Курском в Курчатове продолжается строительство путепровода. Современная четырехполосная магистраль разгрузит дорожную сеть и обеспечит транспортную доступность к новым микрорайонам.

Строители уже забили сваи под опоры путепровода, практически закончили отсыпку земляного полотна. Позади один из самых важных этапов - монтаж над железной дорогой арки, длина которой около сорока метров.

Подрядная организация завершает работы по устройству габионных конструкций для прочности транспортного узла, ведет укрепление откосов. Затем на путепроводе обустроят прилегающую территорию, установят линии электроосвещения и уложат асфальт.

Строительство путепровода через железную дорогу в Курчатове ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить его планируется в декабре текущего года.