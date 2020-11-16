В Курской области похолодает до минус 11 градусов

Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 16 ноября и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер восточной четверти ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью от -6…-11 ºС, днем -1º…- 6 ºС.

Спасатели Главного управления МЧС по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.