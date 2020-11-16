Студенты курского медколледжа работают в больницах

Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 ноября 2020 года составило 13 123 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Около 50 студентов Курского базового медицинского колледжа трудоустроены в учреждения системы здравоохранения на период пандемии.

Из них 25 человек трудится в стационарах в качестве работников младшего медперсонала для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Колледж направляет и волонтеров, которые работают на горячих линиях, в патологоанатомическом бюро, поликлиниках, помогают населению региона, доставляя продукты и лекарства гражданам, находящимся на самоизоляции.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 ноября 2020 года составило 13 123 человека.