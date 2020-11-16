Курская фехтовальщица Инна Дериглазова выиграла всероссийские соревнования

Курянка в финале победила Ларису Коробейникову из Ростовской области

Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова одержала победу на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди женщин, которые прошли в подмосковном Новогорске.

Курянка в финале победила Ларису Коробейникову из Ростовской области (15:11). Третье место заняла наша землячка Кристина Самсонова.

Турнир, на котором выступали лучшие рапиристки России, заменяет международные соревнования, отмененные или перенесенные из-за пандемии коронавируса. Всего в турнире приняли участие 43 спортсменки.