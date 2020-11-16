Под Курском в ДТП погиб 59-летний водитель

Водителей призывают "переобуть" авто Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 16 ноября примерно в 10.35. на первом километре автодороги "М2-Панино-Амосовка-хутор Садовый" Медвенского района. По предварительным данным 59-летний водитель автомобиля ВАЗ 21093 не справился с управлением и съехал с дороги на левую обочину по ходу движения. Авто врезалось в деревья.

- В результате ДТП водитель был госпитализирован в Медвенскую ЦРБ, где скончался, - сказали в ГИБДД региона.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. ГИБДД призывает курян соблюдать скоростной режим и заменить летнюю резину на зимнюю.