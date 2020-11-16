Смертельное ДТП под Курском: ВАЗ сбил подростка

ДТП случилось в воскресенье под Курском Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло в Октябрьском районе в воскресенье, 15 ноября, примерно в 18 часов 40 минут на улице Коммунистической поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области напротив дома 68. 30-летний водитель автомобиля Ваз-21140 ехал со стороны улицы Садовой поселка Прямицыно в сторону автодороги "Курск - Льгов -Рыльск".

По пути по предварительным данным он выехал на полосу встречного движения, где сбил 16-летнего пешехода. Подросток скончался на месте. Водитель был пьян, сказали в ГИБДД региона.