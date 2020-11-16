В Курске установят дополнительные комплексы фотовидеофиксации

Устройства установят в разных точках города Фото: Светлана ВОЛКОВА

На дорогах Курска установят дополнительные камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Об этом рассказали курские дорожники. Для обеспечения безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках автодорог города областного центра запланировано установить десять комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Специалисты приступили к установке антивандальных боксов.

Камеры предназначены для фиксации нарушения превышения установленной скорости движения. Места установки комплексов фотовидеоиксации согласованы с УГИБДД УМВД России по Курской области и Администрацией Курска:

- г. Курск, пр-т Кулакова д. 3;

- г. Курск, пр-т Кулакова д. 20-22;

- г. Курск, ул. Сумская д. 136;

- г. Курск, пр-т Вячеслава Клыкова д. 39;

- г. Курск, пр-т Надежды Плевицкой д. 29;

- г. Курск, пр-т Дружбы д. 11/2;

- г. Курск, ул. 50 лет Октября д. 13;

- г. Курск, ул. 50 лет Октября д. 108;

- г. Курск, ул. Энгельса д. 90;

- г. Курск, ул. Пучковка д. 48.