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Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 ноября 2020 года составило 13 123 человека

Скончались 149 пациентов
Яна ШЕЛЕСТ
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На лечении в больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 389 человек

На лечении в больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 389 человек

Фото: Из архива "КП"

На утро 16 ноября в Курской области зарегистрировано 13 123 человека, заболевших коронавирусом. 148 курян заболели за последние сутки. На лечении в больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 389 человек, на искусственной вентиляции легких – 111.

Всего выписали 9 809 пациентов, в том числе 119 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 149 (+3; мужчина 53 года и 2 женщины по 74 года) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.