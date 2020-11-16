Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 ноября 2020 года составило 13 123 человека

На лечении в больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 389 человек Фото: Из архива "КП"

На утро 16 ноября в Курской области зарегистрировано 13 123 человека, заболевших коронавирусом. 148 курян заболели за последние сутки. На лечении в больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 389 человек, на искусственной вентиляции легких – 111.

Всего выписали 9 809 пациентов, в том числе 119 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 149 (+3; мужчина 53 года и 2 женщины по 74 года) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.