В Курской области за сутки коронавирусом заболели 148 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1389 человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 16 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 13123 (+148) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1389 человек, на ИВЛ – 111 (13 – инвазивная, 98 – неинвазивная). Всего выписано 9809 (+119) пациентов. На сегодняшний день скончались 149 (+3; мужчина 53 года и 2 женщины по 74 года) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +85

г. Железногорск +21

Пристенский +6

г. Дмитриев +5

Фатежский +5

Горшеченский +4

Касторенский +4

г. Обоянь +4

Обоянский +2

Советский +2

г. Фатеж +2

г. Щигры +2

Щигровский +2

Дмитриевский +1

Курский +1

Тимский +1

Железногорский + 1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.