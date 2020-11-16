В Курской области за сутки коронавирусом заболели 148 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1389 человек
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 16 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 13123 (+148) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1389 человек, на ИВЛ – 111 (13 – инвазивная, 98 – неинвазивная). Всего выписано 9809 (+119) пациентов. На сегодняшний день скончались 149 (+3; мужчина 53 года и 2 женщины по 74 года) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +85
г. Железногорск +21
Пристенский +6
г. Дмитриев +5
Фатежский +5
Горшеченский +4
Касторенский +4
г. Обоянь +4
Обоянский +2
Советский +2
г. Фатеж +2
г. Щигры +2
Щигровский +2
Дмитриевский +1
Курский +1
Тимский +1
Железногорский + 1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.