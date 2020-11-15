В Курской области на 15 ноября выявили коронавирус у 150 человек

По данным оперативного штаба на 15 ноября, в Курской области выявили еще 150 случаев коронавируса. Прирост заболевших по муниципалитетам распределился следующим образом: Курск - 63, Пристенский район - 12, Беловский - 11, Железногорск - девять, Курский район - семь, Щигры - шесть, Черемисиновский - пять, Большесолдатский и Горшеченский - четыре, Золотухинский, Обоянский, Суджанский и Железногорский районы - по три, Медвенский район, Обоянь, Рыльск, Суджа, Рыльский, Советский и Тимский районы - по два, Дмитриевский и Курчатовский районы, Фатеж - по одному.

За время эпидемии в регионе заразились коронавирусом 12 975 человек. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1352 человека, на ИВЛ - 115 (13 - инвазивная, 102 - неинвазивная).

Выписали 9690 пациентов. На сегодняшний день скончались 146 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.