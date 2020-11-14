Более ста машин готовы выйти на уборку снега в Курске

В арсенале управляющих компаний 52 снегоуборочные машины

Для уборки курских улиц от снега подготовлено 102 единицы техники. В этом году автопарк пополнили 14 новых машин. Заготовлено свыше 31,4 тысяч кубометров пескосоляной смеси и 160 тонн реагентов.

Снег с улиц Курска планируется складировать на 9 постоянных площадках и двух временного хранения. Территориальное расположение мест складирования позволит осуществлять вывоз на минимальные расстояния.

Перед началом сезона разработали нормативы, согласно которым снег должен убираться до часа пик, чтобы снегоуборочная техника не встала в пробки. Ее передвижения в реальном времени фиксируются в ситуационном центре города Курска. Туда стекается вся информация о дорожной обстановке в областном центре. Данные поступают с 54 камер.

В арсенале управляющих компаний 52 снегоуборочные машины и 523 дворника на 2,4 тысяч многоквартирных домов. Сейчас дополнительно заключаются договоры на аренду техники. Ее планируется вывести на улицы в случае сильного снегопада. Помощь потребуется в расчистке межквартальных проездов. Ранее эти участки дорожно-уличной сети нередко оказывались без внимания.