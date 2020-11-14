Коронавирус в Курске, последние новости на 14 ноября 2020 года: начал работу центр информирования о результатах теста

В центре работают волонтеры-медики

В областном клиническом кожвендиспансере начал работу центр по обработке данных и информированию пациентов о результатах теста на коронавирусную инфекцию. Здесь работают волонтеры-медики, которые ежедневно направляют в медицинские учреждения области сведения о результатах не менее чем 1,5 тыс. проведенных исследований на COVID-19.

Гражданам, у которых тест показал положительный результат, сведения сообщают медработники. Центр информирования контролирует предоставление этих данных: волонтеры звонят ряду пациентов и уточняют, известны ли им результаты тестирования. Сведения об отрицательных результатах пациентам амбулаторно-поликлинического звена направляют в смс-оповещении.

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