В Курской области за последние сутки коронавирусом заболели 147 человек

Всего выписано 9579 (+90) пациентов Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 14 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 12825 (+147) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1305 человек, на ИВЛ – 115 (13 – инвазивная, 102 – неинвазивная). Всего выписано 9579 (+90) пациентов. На сегодняшний день скончались 142 (+3; мужчина 61 год, женщины 51 и 61 год) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск + 64

Горшеченский + 14

Глушковский + 9

Беловский + 8

г.Железногорск + 7

г. Рыльск + 6

Советский + 6

Льговский + 5

Суджанский + 4

Тимский + 4

г. Щигры + 4

Касторенский + 3

Мантуровский + 3

г. Льгов + 2

Медвенский + 2

г. Суджа + 2

г. Дмитриев + 1

Кореневский + 1

Курский + 1

Щигровский + 1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.