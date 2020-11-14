В Курской области за последние сутки коронавирусом заболели 147 человек

Всего выписано 9579 (+90) пациентов
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 14 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 12825 (+147) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1305 человек, на ИВЛ – 115 (13 – инвазивная, 102 – неинвазивная). Всего выписано 9579 (+90) пациентов. На сегодняшний день скончались 142 (+3; мужчина 61 год, женщины 51 и 61 год) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск + 64
Горшеченский + 14
Глушковский + 9
Беловский + 8
г.Железногорск + 7
г. Рыльск + 6
Советский + 6
Льговский + 5
Суджанский + 4
Тимский + 4
г. Щигры + 4
Касторенский + 3
Мантуровский + 3
г. Льгов + 2
Медвенский + 2
г. Суджа + 2
г. Дмитриев + 1
Кореневский + 1
Курский + 1
Щигровский + 1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.