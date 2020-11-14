В Курской области беременных принимают в шести родильных отделениях и перинатальном центре

Перинатальный центр укомплектован врачами в достаточном количестве Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу беременных из Курска на роды направляют в областной перинатальный центр. Из районов сюда привозят пациенток с серьезными акушерскими патологиями и высоким риском развития осложнений.

«В сутки принимаем около 20 родов. Выписка при отсутствии осложнений послеродового периода проходит в максимально короткие сроки – в среднем через трое суток. Конечно, работаем с повышенной нагрузкой, ситуация непростая, но управляемая. Никого без медицинской помощи не оставим», - рассказал и.о. главного врача областного перинатального центра Сергей Духов.

Беременных заранее в женских консультациях тестируют на коронавирус. В приемном отделении ОПЦ делают экспресс-тест экстренным пациенткам, которые поступают без анализа на COVID-19.

Перинатальный центр укомплектован врачами в достаточном количестве, кроме того, на время пандемии в учреждение приняты сотрудники из городского роддома, родильного отделения больницы № 4 города Курска. Беременных с коронавирусом направляют в родильное отделение больницы № 6 города Курска.

В области также работают родильные отделения в Суджанской, Щигровской, Глушковской и Льговской центральных районных больницах, в МСЧ № 125 города Курчатова и роддоме Железногорска.