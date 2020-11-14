В Курске разыскивают 40-летнюю женщину

Рост женщины 170 см, телосложение нормальное, волосы черные до плеч, глаза зеленые
Фото: соцсети
Волонтеры курского отряда «Лиза Алерт» разыскивают 40-летнюю Иванову Жанну Ивановну, которая пропала 5 ноября 2020 года.
Рост женщины 170 см, телосложение нормальное, волосы черные до плеч, глаза зеленые.
На курянке была бирюзовая куртка, черная кофта, темные спортивные брюки, бирюзовые кеды и черная шапка. С собой – темный рюкзак.
Всех, кто что-то знает о местонахожении женщины, просят позвонить по телефону 8(800) 700-54-52 или 112.