В Курске разыскивают 40-летнюю женщину

Рост женщины 170 см, телосложение нормальное, волосы черные до плеч, глаза зеленые Фото: соцсети

Волонтеры курского отряда «Лиза Алерт» разыскивают 40-летнюю Иванову Жанну Ивановну, которая пропала 5 ноября 2020 года.

Рост женщины 170 см, телосложение нормальное, волосы черные до плеч, глаза зеленые.

На курянке была бирюзовая куртка, черная кофта, темные спортивные брюки, бирюзовые кеды и черная шапка. С собой – темный рюкзак.

Всех, кто что-то знает о местонахожении женщины, просят позвонить по телефону 8(800) 700-54-52 или 112.