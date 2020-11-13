Курские пожарные вызволили из огня 36-летнего мужчину

Мужчину экстренно эвакуировали на свежий воздух и передали медикам Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Пожар в селе Коренево Кореневского района произошел 13 ноября около десяти часов утра. Дым в домовладении заметили сотрудники администрации, которые убирали территорию напротив. Они также сообщили, что во дворе видели мужчину, который в момент пожара может находиться внутри дома.

Прибывшие огнеборцы кореневской пожарной части незамедлительно сформировали звено газодымозащитной службы и провели разведку. В одной из комнат они обнаружили 36-летнего хозяина дома. Его экстренно эвакуировали на свежий воздух и передали медикам. Помощь курянину не потребовалась, травм он не получил.

В момент возникновения пожара сработал автономный дымоизвещатель, установленный администрацией района, так как данный граждан входит в группу риска как злоупотребляющий спиртными напитками.

Предположительно, пожар произошел из-за неосторожного обращении с огнем при курении. В результате пожара в доме сгорела мебель и личные вещи. В ликвидации пожара принимали участие 12 человека, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники.