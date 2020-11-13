В Курске на дороге обнаружили минометную мину

Боеприпас вывезли на полигон для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

13 ноября в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны на автодороге Курск-Щигры в Курском районе.

На место обнаружения приехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли минометную мину калибром 82 мм. Боеприпас вывезли на полигон для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в Службу спасения – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.