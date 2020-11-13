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В Курске отремонтировали 47 улиц

Сезон дорожных работ завершается
Яна ШЕЛЕСТ
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На улицах заменили бордюры, установили новые знаки, нанесли разметку

На улицах заменили бордюры, установили новые знаки, нанесли разметку

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сезон дорожных работ в Курске близится к завершению. Всего в 2020 году в рамках реализации нацпроекта БКАД в областном центре отремонтировали 47 улиц протяженностью 49,5 километров.

Протяженность ул. 2-й Суворовский переулок 990 метров. Здесь привели в нормативное состояние дорожное порытые, заменили бордюры, установили новые знаки дорожного движения, нанесли разметку.

В Курске завершаются работы по строительству второй очереди автодороги по проспекту Надежды Плевицкой. 600-метровый участок свяжет проспект с микрорайоном КЗТЗ и обеспечит выезд на улицу Сумскую.

Строительство и ремонт