В Курске 20 пассажиров без масок получили предупреждения

Водители стали ответственное относиться к соблюдению масочного режима Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники департамента пассажирского транспорта города Курска регулярно мониторят соблюдение масочного режима. 12 ноября вместе с представителями управления по делам ГО и ЧС и полицией они проверили порядка 300 единиц подвижного состава.

Пассажирам вынесли 20 предупреждений. В отношение пяти пассажиров, которые отказались надевать маску, составили протоколы для последующей передачи в суд.

Водители стали ответственное относиться к соблюдению масочного режима. Во время последней проверки они все были в масках.