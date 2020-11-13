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В Курске 20 пассажиров без масок получили предупреждения

Рейд прошел в городе 12 ноября
Яна ШЕЛЕСТ
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Водители стали ответственное относиться к соблюдению масочного режима

Водители стали ответственное относиться к соблюдению масочного режима

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники департамента пассажирского транспорта города Курска регулярно мониторят соблюдение масочного режима. 12 ноября вместе с представителями управления по делам ГО и ЧС и полицией они проверили порядка 300 единиц подвижного состава.

Пассажирам вынесли 20 предупреждений. В отношение пяти пассажиров, которые отказались надевать маску, составили протоколы для последующей передачи в суд.

Водители стали ответственное относиться к соблюдению масочного режима. Во время последней проверки они все были в масках.