В курской областной больнице установили эскалаторы

Строительные работы велись в течение пяти месяцев Фото: материалы пресс-служб

Здание стационара Курской областной клинической больницы оборудовали эскалаторами. Оборудование готово к работе и будет введено в полноценную эксплуатацию в ближайшие дни.

Строительные работы велись в течение пяти месяцев. На реализацию проекта было направлено около 15 миллионов рублей. Он предусматривал преобразование главного входа, пристройку одноэтажного здания и установку эскалаторов.

Реконструкция проводилась в рамках программы развития «Доступная среда» на территории клиники.