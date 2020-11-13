C 16 ноября в Курске будут выключать свет

На электросетях проведут плановые работы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с проведением плановых ремонтных работ с 16 по 20 ноября в Курске отключат электроэнергию по следующим адресам:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 16 по 20 ноября с 9-00 до 16-30:

1-й-5-й Малиновые переулки, ул. Литовская, ул. Рассыльная, 3-4-ий Каштановые переулки, ул. Каштановая, 1-4-й Вольные переулки, ул. Просторная, 1-2-й Клиновые переулки, ул. 3-я Цветовская, 1-6 й Поселковые, ул. Трубная, ул. Изумрудная.

С 16 по 20 ноября с 9-00 до 15-00:

1-2-й Парковые переулки, ул. Краснополянская 2-12, 19- 21, ул. 1-я Цветовская, 2-я Цветочная, 3-й Заповедный переулок, ПЛК 48-54, Цветовский проезд, ул. Цветовская, ул. Менделеева 63-75, 63а, 65а

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

17 и 18 ноября с 13-00 до 16-00:

ул. Совхозная;

17 и 18 ноября 2020г. с 09-00 до 12-00:

ул. Щемиловка 55 - 83; 48 – 72;

Тел. для справок: 32-40-89.