Курянка перевела мошенникам более миллиона рублей

Об обмане женщина узнала, когда ей стали звонить из банков Фото: Яна ШЕЛЕСТ

47-летней жительнице Железногорска позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что кто-то пытается взломать счет женщины и переключила звонок на «службу безопасности».

Далее в разговор вступил мужчина, он запросил данные ее банковской карты. Злоумышленники предложили обезопасить сбережения от мошенников, перечислив деньги на «секретный безопасный счет». Женщина согласилась, и сама перевела средства на указанные номера мобильников.

Несколько месяцев незнакомец звонил доверчивой заявительнице. Он сообщал, что произошла утечка ее персональных данных и аферисты оформляют на ее имя кредиты в других банках. Мужчина убедил курянку взять реальные кредиты и перечислить деньги на различные счета и номера.

Об обмане женщина узнала, когда ей стали звонить из банков с требованиями внести ежемесячные платежи. Ущерб превысил миллион рублей.