Режим повышенной готовности в Курске: участники акции «МыВместе» ездят в транспорте бесплатно

Волонтеры помогают доставлять продукты, товары первой необходимости и лекарства Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В период действия режима повышенной готовности право на бесплатный проезд предоставили более 230 участникам акции «МыВместе». Волонтеры помогают доставлять продукты, товары первой необходимости и лекарства находящимся на изоляции пожилым курянам.

Бесплатно ездить в общественном транспорте также могут участковые терапевты, педиатры и медсестры, медицинские работники скорой помощи, ФАПов и офисов специалистов общей практики.

В период осенних каникул временно было приостановлено действие транспортных карт учащихся общеобразовательных учреждений Курска. С 9 ноября школьникам льготы в муниципальном транспорте возобновили.

Для людей же старше 65 лет действие социальных проездных временно отменено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения введены на период действия режима повышенной готовности в Курской области. Льготой по-прежнему могут воспользоваться пенсионеры младше 65 лет.