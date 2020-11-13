Число заболевших коронавирусом в Курске на 13 ноября составило 12 678 человек

Всего выписано 9489 (+157) пациентов Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 13 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 12678 (+145) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1348 человек, на ИВЛ – 116 (11 – инвазивная, 105 – неинвазивная). Всего выписано 9489 (+157) пациентов. На сегодняшний день скончались 139 (+4; мужчины 60 и 65 лет, женщины 68 и 74 года) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск + 43

Курский + 18

г. Железногорск + 18

Касторенский + 8

г. Льгов + 8

Пристенский + 7

г. Щигры + 7

Золотухинский + 5

Глушковский + 4

Октябрьский + 4

г. Суджа + 4

Тимский + 3

Курчатовский + 2

Льговский + 2

г. Рыльск + 2

Советский + 2

Горшеченский + 1

Конышевский + 1

Кореневский + 1

Мантуровский + 1

Поныровский + 1

Солнцевский + 1

г. Фатеж + 1

Железногорский + 1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.