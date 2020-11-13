Число заболевших коронавирусом в Курске на 13 ноября составило 12 678 человек

Всего выписано 9489 (+157) пациентов
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 13 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 12678 (+145) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1348 человек, на ИВЛ – 116 (11 – инвазивная, 105 – неинвазивная). Всего выписано 9489 (+157) пациентов. На сегодняшний день скончались 139 (+4; мужчины 60 и 65 лет, женщины 68 и 74 года) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск + 43
Курский + 18
г. Железногорск + 18
Касторенский + 8
г. Льгов + 8
Пристенский + 7
г. Щигры + 7
Золотухинский + 5
Глушковский + 4
Октябрьский + 4
г. Суджа + 4
Тимский + 3
Курчатовский + 2
Льговский + 2
г. Рыльск + 2
Советский + 2
Горшеченский + 1
Конышевский + 1
Кореневский + 1
Мантуровский + 1
Поныровский + 1
Солнцевский + 1
г. Фатеж + 1
Железногорский + 1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.