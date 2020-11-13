В страшном ДТП под Курском погибли четыре человека

После столкновения «Лада» загорелась Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

13 ноября примерно в 4:30 на автодороге Курск – Воронеж, в селе Беседино, по предварительным данным, в лобовую столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» и грузовой «Хендай». На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 32 Курского района, спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

В результате ДТП погибли оба водителя, а также два пассажира автомобиля легковушки. После столкновения «Лада» загорелась. Личности погибших устанавливаются. Автомобиль зарегистрирован в Ставропольском крае. Из-за возгорания документы пока установить не удалось. На месте работает полиция.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие группировка сил и средств в составе 14 человек, пяти единиц техники, в том числе от МЧС восьми человек и трех единиц техники.