В Курске вводят запрет на парковку на нескольких улицах

Эта мера необходима для обеспечения беспрепятственных уборки снега и движения пассажирского транспорта Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на зиму вводят запрет на парковку на нескольких улицах. С 15 ноября с 20.00 до 08.00 стоянка частных автомобилей будет запрещена:

- на улицах Гоголя и Золотой (от улицы Радищева до улицы Ленина), Кирова (в районе дома № 2) - по нечетным числам месяца.

- на участках улиц Почтовая (от улицы Ленина до улицы Радищева), Челюскинцев (от улицы Ленина до дома № 18) - по четным числам месяца.

С 27 ноября с 20.00 до 08.00 ограничение на парковку будет действовать на проезжей части улиц Ленина, Радищева, Дзержинского, Максима Горького, участке проспекта Победы в районе остановок общественного транспорта «Картодром» и «Тропинка».

На проезжей части улиц Сумской, Косухина, 50 лет Октября (от улицы Дзержинского до улицы Большевиков), Гагарина (от улицы Серегина до проспекта Кулакова), на проспектах Дружбы, Победы, Хрущёва, В. Клыкова запрет на парковку зимой будет действовать круглосуточно.

Также, с 27 ноября вводятся круглосуточные ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на проезжей части улиц Серегина (от улицы Энергетиков до ПЛК и от проспекта Кулакова до улицы Гагарина), Пигорева (от улицы Заводской до улицы Дейнеки), Народной (на нечетной стороне от проспекта Кулакова до улицы Краснополянской), Обоянской (от улицы Резиновой до улицы Парковой), Харьковской (от улицы Народной до улицы Черняховского), проезда Элеваторного (от улицы Черняховского до дома №5 по Элеваторному проезду), Парковой (от улицы Белгородской до улицы Обоянской), Гагарина (от дома №23 до улицы Энергетиков), Заводской (от улицы Сумской до улицы Малышева), Малышева (от улицы Заводской до улицы Дейнеки), Резиновой (от улицы Харьковской до улицы Краснополянской), Краснополянской (от улицы Народной до улицы Черняховского), Ольшанского (от улицы Конорева до улицы Заводской), Менделеева (от 7-го Промышленного переулка до ЦД «Лира»), Комарова (от улицы Дейнеки до улицы Заводской), Сумской (дорога вдоль ОКБ от инфекционной больницы до улицы Крымской), Крюкова (от ПЛК до Госпиталя), Союзной (от улицы 8 Марта до улицы 1-й Вишневой), Станционной (от улицы Союзной до улицы Республиканской), Ильича, Союзной (от улицы Станционной до улицы 8 Марта), 8 Марта (от улицы Каширцева до улицы Союзной), Фрунзе (от улицы Октябрьской до улицы Дубровинского), Станционной (на четной стороне от улицы Союзной до улицы Цюрупы), Интернациональной (нечётная сторона), Республиканской (от улицы Станционной до улицы 2-й Рабочей) и на нечетной стороне улицы Республиканской.

Эта мера необходима для обеспечения беспрепятственных уборки снега и движения пассажирского транспорта. Ограничения будут действовать до 1 апреля 2021 года.