В Фатежской ЦРБ под Курском открыли отделение для больных коронавирусом

70 мест для приема пациентов с COVID-19 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

70 мест для приема пациентов с COVID-19 организовали в Фатежской районной больнице, из них шесть коек - реанимационные. Все места обеспечены кислородом.

Кадровый состав инфекционного стационара укомплектован. Лекарственные средства и СИЗ имеются в достаточном количестве. Сюда будут направляться и пациенты из близлежащих районов.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 12 ноября составило 12 533 человека. За сутки диагноз подтвердился у 143 курян.