На девяти улицах Курска отключат тепло и горячую воду

На время работ – с 08:00 до 20:00 будет приостановлена подача горячей воды и отопления Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Завтра, 13 ноября специалисты проведут ремонт на ветхом участке тепломагистрали на улице Горького. На время работ – с 08:00 до 20:00 будет приостановлена подача горячей воды и отопления по жилым и административным адресам:

- ул. Саровского, 8, 12а,

- ул. Володарского, 4/2, 6, 8а,

- ул. Марата, 1, 2а, 3, 5, 6,

- ул. Уфимцева, 14, 15,

- ул. Горького, 5, 7, 9, 11, 13/19, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 28,

- ул. Ленина, 1

- ул. Луначарского, 6,

- пл. Красная, 2/4,

- ул. Можаевская, 4, 6, 9.

Сегодня из-за аварии в Северо-западном микрорайоне Курска без отопления остались девять многоквартирных жилых домов с населением 1778 человек, Курский политехнический колледж и школа № 40.