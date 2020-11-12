Режим повышенной готовности в Курске: в «Манеже» прошел масочный рейд

Проверяющие зафиксировали факт нарушения масочного режима в одном из магазинов торгового центра Фото: Яна ШЕЛЕСТ

12 ноября сотрудники комитета экономического развития Курска и представители городского управления по делам ГО и ЧС проверяли, как проводят санобработку в магазинах, расположенных в торговом центре «Манеж», а также соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Санобработку в торговом центре проводят каждые два часа. Однако дезинфицирующие средства на входе оказались не во всех магазинах. Проверяющие зафиксировали факт нарушения масочного режима в одном из магазинов торгового центра.

На директора составили административный протокол, который затем направят в суд. Штрафы для ИП составляют от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч.

С конца марта, с момента введения режима повышенной готовности, контролирующие органы города и области проверили более трех тысяч объектов, составили более 150 административных материалов.