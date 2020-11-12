В Курской области похолодает до минус шести градусов

Температура воздуха ночью -1…-6 ºС мороза, днем от -1…+4 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 12 ноября и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 ºС мороза, днем от -1…+4 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в Службу спасения по номеру телефона 112.