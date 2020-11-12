В Курске на проспекте Плевицкой устанавливают светофоры

Дорога представляет собой четырехполосную магистраль, ширина полос составляет 3,5 метра

В Курске завершаются работы по строительству второй очереди автодороги по проспекту Надежды Плевицкой. 600-метровый участок свяжет проспект с микрорайоном КЗТЗ и обеспечит выезд на улицу Сумскую.

Дорога представляет собой четырехполосную магистраль, ширина полос составляет 3,5 метра. Транспортные потоки в каждом направлении разграничивает разделительная полоса.

Дорожники положили верхний слой асфальта, нанесли разметку из термопластика, обустроили тротуары, установили скамейки, автобусные павильоны, провели освещение. Сейчас рабочие устанавливают новые светоотражающие знаки, а также пешеходные и автомобильные светофоры.

Готовность объекта составляет порядка 95%. До конца ноября движение на участке дороги второй очереди проспекта планируют открыть.