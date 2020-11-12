В Курске без тепла остались девять домов, школа и колледж

Подачу тепла обещают возобновить к вечеру Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Из-за аварии в Северо-западном микрорайоне Курска без отопления остались девять многоквартирных жилых домов с населением 1778 человек, Курский политехнический колледж и школа № 40.

На место направлены оперативные группы ГУ МЧС России по Курской области, управления ГО и ЧС по г. Курску, аварийно-восстановительная бригады ПАО «Квадра» - «Курская генерация».

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.