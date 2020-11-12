В Курской области за последние сутки от коронавируса скончались пять человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1323 человека Фото: Из архива "КП"

В Курской области за последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались пять человек - мужчины 71 и 79 лет, женщины 68, 70 и 80 лет.

Заболели коронавирусом 143 человека. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1323 человека, на ИВЛ – 111.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 12 ноября составило 12 533 человека.

Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и вирусную пневмонию на КТ направляют в пять медицинских учреждений региона.