В Курской области за последние сутки от коронавируса скончались пять человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1323 человека
Фото: Из архива "КП"
В Курской области за последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались пять человек - мужчины 71 и 79 лет, женщины 68, 70 и 80 лет.
Заболели коронавирусом 143 человека. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1323 человека, на ИВЛ – 111.
Число заболевших коронавирусом в Курске на 12 ноября составило 12 533 человека.
Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и вирусную пневмонию на КТ направляют в пять медицинских учреждений региона.