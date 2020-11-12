В Курске проверяют санитарное состояние территорий

Основные нарушения – это сорная растительность и свалка ТБО Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Специалисты городской инспекции ЖКХ проводят мониторинг санитарного состояния территорий, прилегающих к объектам ресурсоснабжающих предприятий: трансформаторным подстанциям, газораспределительным шкафам и пунктам, насосным станциям, тепловым пунктам и т.п.

С начала года сотрудники инспекции обследовали 523 таких территории. Основные нарушения – это сорная растительность и свалка ТБО. Часто собственники объектов отказываются ликвидировать надписи с рекламой наркотиков

Руководителям ресурсоснабжающих организаций выдали более ста предписаний об устранении выявленных нарушений.