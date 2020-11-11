Под Курском загорелась «семерка»

Пожар тушили 14 человек и четыре единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

11 ноября в 14:15 в Службу спасения по Курской области поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Дзержинского в поселке Черемисиново. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПЧ № 46 Черемисиновского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 14:20, ликвидировали в 14:21. В легковом автомобиле ВАЗ-2107 огонь повредил заднюю часть салона, лакокрасочное покрытие и заднее стекло.

Пожар тушили 14 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.