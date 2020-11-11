В курской областной больнице появится новый корпус

Также планируется реконструкция хирургического корпуса

В Курске приступили к проектированию корпуса скорой медицинской помощи на территории областной больницы. Также планируется реконструкция хирургического.

«Реализация этого проекта позволит выйти на новый современный уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионе», - сообщил главный врач курской областной клинической больницы Владимир Луценко.

Сейчас на территории медучреждения завершается строительство вертолетной площадки. С развитием санитарной авиации объем оказываемой скорой медицинской помощи вырастет с 44% до 70%.