В Курской области пройдет фестиваль короткометражных фильмов

На оффлайн-площадках в Курске запланированы закрытые и два открытых показа

Шестой год Курская область принимает крупнейший в России Международный фестиваль молодежных короткометражных фильмов «ВГИК». Показы в Курске и Курской области организует киновидеофонд при поддержке областного комитета по культуре.

С 14 по 20 ноября в регионе будет работать порядка 35 площадок. В связи с эпидемиологической обстановкой они будут организованы не только на оффлайн-площадках, но и в формате онлайн на официальном сайте фестиваля (ссылка на трансляцию https://2020.vgikfestival.com/#stream).

На оффлайн-площадках в Курске запланированы закрытые и два открытых показа. 14 и 20 ноября в 19 всех желающих приглашает кофейня Bananas Bike&Bar, расположенная по адресу улица Мирная, д. 41

Следите за новостями в официальной группе 40-ого фестиваля «ВГИК» в Курской области в социальной сети ВКоктакте https://vk.com/vgik46.