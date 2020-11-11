В Курске появилась вертолетная площадка

Готовится к установке светосигнальное и радиолокационное оборудование

В первом квартале 2021 года в Курской области возобновятся полеты санавиации. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил о том, что уже возвели вертолетную площадку.

— Готовится к установке светосигнальное и радиолокационное оборудование. Вертолет будет работать в течение всего года. Первые вылеты запланированы на 1 квартал 2021 года.

Санитарная авиация, базирующаяся прямо в больнице, позволит быстрее и дешевле доставлять туда самых сложных пациентов из любых точек региона. В том числе — на сложнейшие операции.