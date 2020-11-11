Под Курском начальник отдела полиции «крышевал» игорные салоны

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения Фото: Из архива "КП"

Сотрудники ОРЧ (СБ) УМВД по Курской области совместно с УФСБ установили факт покровительства незаконной игорной деятельности одним из руководителей районного отдела полиции. Материалы проверки передали в следственный комитет. СК в отношении начальника отдела, подозреваемого в получении должностным лицом взятки в крупном размере, возбудил уголовное дело.

По версии следствия, в период с ноября 2018 года по январь 2020 года подозреваемый за покровительство незаконной игровой деятельности на территории Железногорска, получал от организаторов незаконной игровой деятельности, взятки на общую сумму 715 тысяч рублей.

Руководство УМВД России по Курской области дало принципиальную оценку произошедшему, сотрудника полиции тут же отстранили от исполнения должных обязанностей. В случае признания его вины он понесет наказание в установленном законом порядке и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Кроме того, СК возбудил уголовное дело в отношении взяткодателя по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере).