12 ноября центр Курска останется без воды

Сделайте необходимый запас воды Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 12 ноября с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды на: ул. 50 лет Октября с прилегающими улицами, ул. Дзержинского с прилегающими улицами, ул. Красной Армии с прилегающими улицами, ул. Пионеров, ул. Большивиков, ул. Суворовская и Суворовские переулки, ул. Бойцов 9 Дивизии, ул. Звездная, ул. Запольная с прилегающими улицами, ул. Пучковка, улицы Орловские, ул. Студенческая, пр-т Дружбы, пр-д Сергеева, пр-т Энтузиастов (нечетные номера домов), пр-т Хрущева (четные номера домов), ул. Веспремская, жилые дома индивидуальной постройки по проспекту Дружбы с прилегающими улицами.

Будет снижено давление в сетях в СЗЖР: ул. Косухина, ул. Воробьева, Мыльников, пр-т Энтузиастов (четные номера домов), пр-т Хрущева (нечетные номера домов), Майский б-р

Сделайте необходимый запас воды.

Справки по телефону: 8-4712-70-06-14.