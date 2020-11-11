Под Курском загорелась фура

Огонь повредил задние колеса Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

10 ноября в 20:29 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании грузовика «Скания» около деревни Любимовка Большесолдатского района. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 22 Большесолдатского района и опорного пункта Ефросимовка, а также сотрудники полиции.

Возгорание ликвидировали в 20:43. Огонь повредил в автомобиле задние колеса. При пожаре никто не пострадал.

Пожар тушили семь человек и три единицы техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.