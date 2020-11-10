Суд вынес приговор водителю, который насмерть сбил женщину с коляской

Женщина шла по обочине дороги Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поныровский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 29-летнего местного жителя, который признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

ДТП произошло вечером 8 ноября 2019 год. Мужчина, прежде неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, лишенный прав, ехал на автомобиле Ауди А3 по улице поселка Возы Поныровского района. Во время движения водитель разговаривал по телефону, он отвлекся и сбил женщину, которая шла по обочине дороги с коляской, в которой был 4-летний ребенок.

От полученных травм женщина скончалась. Ребенок не пострадал.

После аварии водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Суд дал водителю восемь лет колонии общего режима и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом сроком на два года 10 месяцев.

В качестве компенсации морального вреда родственникам погибшей взыскано 2 млн 800 тысяч рублей.