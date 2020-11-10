В Курской области появилась еще одна особо охраняемая территория

В Курской области 40 особо охраняемых природных территорий Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Мантуровском районе создана особо охраняемая природная территория регионального значения - «Левобережье река Камышенка у деревни Екатериновка».

Как отметили в комитете природных ресурсов области, памятник природы занимает 77,8 га территории Останинского сельсовета Мантуровского района. Это место обитания 14 видов растений и двух видов животных, занесенных в Красную книгу.

Уже проводятся работы по внесению сведений о границах памятника природы в Единый государственный реестр недвижимости.

В настоящее время в Курской области 40 особо охраняемых природных территорий. Все они поставлены на кадастровый учет.