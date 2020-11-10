В Курской области похолодает до -5

В регионе резко похолодает Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу синоптиков 10 ноября ночью столбик термометра местами опуститься до -5°С.

А это значит, что автолюбителям пора позаботиться о собственной безопасности и "переобуть" машину, сменив летнюю резину на зимнюю.

Поздней осенью частым явлением, создающим проблему для водителей, является наледь на дорогах. К ее образованию приводит непостоянство температуры: небольшая плюсовая днем, отрицательная ночью.

В связи с этим водителям важно перестроиться на «зимний стиль вождения»:

ехать необходимо со скоростью меньшей на 10-20 км/ч, чем в обычных условиях;

соблюдать в два раза большую дистанцию по сравнению с движением в обычных условиях;

воздержаться от резких торможений и разгонов, что может привести к заносу транспорта.