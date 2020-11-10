Под Курском массово вырубают лес

Чиновники утверждают, что лес заражен Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улицах Сосновой и Газопроводской деревни Ворошнево идет санитарная рубка на землях государственного лесного фонда Курского лесничества. По результатам проведенного аукциона работы проводит ООО «Торговый дом «МЕГАТОРГ», сообщили в администрации региона:

- Лесопатологическое обследование проводил Центр защиты леса Воронежской области. Основанием для работ является акт обследования на общей площади 11,3 га. Документ утвержден и согласован с Департаментом лесного хозяйства по ЦФО.

Согласно акту на этом участке обнаружены повреждения насаждений сосны корневой губкой. Вредитель является главной причиной усыхания и распада деревьев на значительной площади. Болезнь распространяется по корням растений, поэтому ликвидируют не только погибшие деревья, но и те, которые находятся от них на расстоянии 15-20 метров, сказали чиновники.

Вырубка идет на двух участках. На площади 0,4 га - сплошная вырубка, на площади 10,3 га – выборочная.

Как пообещал председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков, весной следующего года на этом участке подготовят почву, а осенью посадят новые деревья лиственных пород.