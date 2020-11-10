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Политика

Курские участковые и угрозыск получат новые авто

Вручение прошло в День сотрудника органов внутренних дел
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Начальник УМВД пообещал, что новый транспорт поможет полиции работать более эффективно

Начальник УМВД пообещал, что новый транспорт поможет полиции работать более эффективно

Фото: Из архива КП.

Подразделения и службы органов внутренних дел Курской области получили 71 служебный автомобиль. В том числе, шесть иномарок «Шкода» для подразделений ДПС ГИБДД УМВД по Курской области поставлены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новый транспорт получили и участковые уполномоченные, и сотрудники уголовного розыска – 13 машин «Лада-Веста», 11 «Лада-Гранта» и 41 автомобиль повышенной проходимости «Нива» и «УАЗ-Патриот».

- В профессиональный праздник вручаем новые автомобили территориальным органам и подразделениям областного аппарата. Большинство автомобилей получат передовые, ведущие службы – участковые и уголовный розыск. Для того, чтобы оперативно нам реагировать на обстановку в области, нам нужна мобильность. Уверен, что пополнение автопарка позволит успешно решать все поставленные задачи по охране общественного порядка и безопасности граждан, – добавил Виктор Косарев, начальник Управления МВД России по Курской области.

Армия и безопасность