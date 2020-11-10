Экотакси вновь проедет по Курску

Сдать мусор можно будет 14 ноября Фото: Светлана ВОЛКОВА

14 ноября в рамках проекта «Экодвор» по городу проедет экотакси.

График движения:

10.00 - 10.20 - точка у входа в кинотеатр «Ассоль» на улице Малышева, 2/23А.

10.30 - 10.50 - парковка ТЦ «Бумеранг» на улице Студенческой, 20А.

11.10 - 11.30 - парковка напротив магазина «Пятерочка» в переулке Блинова, 1.

11.50 - 12.10 - парковка Европы, 29 на проспекте Победы, 48.

Разложить сухое сухое чистое вторсырье необходимо по разным мешкам.

Принимают макулатуру — все, что без скрепок и пружин, непромасленное, без наклеек и пленок;

алюминиевые и жестяные банки;

пластик; твердый и мягкий бытовой пластик: бутылки из под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты;

стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы. Предварительно нужно снять железные и пластиковые крышки и кольца.

Также будут принимать «неформат» — пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба.